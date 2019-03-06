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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
HSK Genel Kurulu, Bakan Gül başkanlığında toplandı İzle

HSK Genel Kurulu, Bakan Gül başkanlığında toplandı İzle

Toplantıdan görüntü

Toplantı Gesi Uluslararası 

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( ANKARA )- Toplantıda Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı ANKARA

- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı. HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün başkanlığında toplandı. HSK'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda 2016’dan beri üzerinde çalışılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi ele alındı. Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında toplanan HSK, Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni üzerinde son değerlendirmelerini yaptı. Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde, Hakim ve Savcılar “Bağımsızdırlar”, “Tarafsızdırlar”, “Yargıya Olan Güveni Temsil Ederler”, “Mesleğe Yaraşır Şekilde Davranırlar” gibi başlıklar yer alıyor. “Güven veren adalet” anlayışıyla çalışmalar sürdürülerek, Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor. Yargı Etiği konusunda çalışmalar yapmak üzere 2016 yılında HSK bünyesinde Yargı Etiği Bürosu oluşturuldu. Ayrıca 2017-2021 Yargı Strateji Belgesinde de “Etik Kuralları Belirleme Çalışmalarının Yapılması” hedefi yer aldı. Bu süreçte, uluslararası belgeler taranmış, hakim-savcılar başta olmak üzere yargı çevreleri ile geniş istişareler gerçekleştirilerek, UYAP üzerinden anketler yapılmış ve bu yolla özgün Türk Yargı Etiği Bildirgesi taslak metni ortaya çıkarıldı.
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