Hrant Dink davasının firari sanığı Uzundal İzmir'de yakalandı - İZMİR

- Hrant Dink cinayetine ilişkin davanın firarisi - Tuncay Uzundal'ın emniyetten çıkış detaylarıHrant Dink cinayetine ilişkin davanın firarisi İzmir'de yakalandı - Hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal'ın Çeşme'de saklandığı eve operasyon düzenlendiİZMİR (AA) - Hrant Dink davasında firari olarak aranan sanık Tuncay Uzundal İzmir'de yakalandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzundal'ın İzmir'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler Uzundal'ın Çeşme ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan Uzundal gözaltına alındı.Uzundal işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede hakkındaki hapis cezası kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 17 Temmuz 2019'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada verilen kararla Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verilmiş, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 16 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Tuncay Uzundal hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.
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