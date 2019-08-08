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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu

hostesin fotoğrafı

Hastane Cenaze Otobüs Kazası Memur 

-Cenazeden görüntü
-eşinden görüntü
-Tabuta fuların konulması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL - FOTO EKLENDİ) - Büyükçekmece'de kazada ölen hostes Didem Şam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü İSTANBUL

- Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam'ın tabutunun başına hostes fuları konuldu. Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şam'ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının İzmir'de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınları teselli ettiği görüldü.
Şam'ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuların bir yakını tarafından konuldu.
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