Hortumun bilançosu havadan görüntülendi... Hortum, onlarca sera içerisinden sadece bir tanesini vurdu

-Seranın zararı havadan görüntü

-Aşağıdan sera detaylar

-Turan Dalkıran

-Muhtar Mehmet Yayan röportaj

-Genel detaylar



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Antalya’da dün etkili olan şiddetli yağmurun ardından çıkan hortum, onlarca sera içerisinden sadece bir tanesine büyük hasar verdi. Zarın boyutu havadan görüntülenirken, olayın canlı görgü tanığı mahalle muhtarı Mehmet Yayan, “50 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Sera, domino taşı gibi yuvarlanıyordu” dedi.

Antalya'da, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan yağmur, dün sabaha karşı etkisini artırmıştı. Kent merkezindeki şiddetli yağmurun ardından Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesinde hortum çıktı. Hortum, bölgedeki onlarca naylon sera içerisinden sadece Ahmet Dalkıran’a ait seraya büyük çapta hasar verdi. 20 dönümlük alanda etkili olan hortum, seranın naylonlarını savurdu, demirlerini ise bükerek kullanılamaz hale getirdi. Seranın hortum sonrasındaki durumu ise havadan görüntülendi. “Sadece bizim serayı vurdu” Sera sahibi oğlunun cezaevinde olduğunu belirten baba Turan Dalkıran, “Dün akşam 22.30’da hortum geçti. Serayı yerle bir etti. Sadece bizim serayı vurdu. Bizim seranın olduğu yerden çıkmış, yıktıktan sonra orada batıp yok olmuş Oğlum cezavinde olduğu için TARSİM yaptıramadı. 20 dönümün aşağı yukarı 4’te 3’ü gitti. Zararımız 300-400 bin civarı. Beklentimiz devlet büyüklerimizin bize yardım etmesi” dedi.

“Domino taşı gibi yuvarlandı” Olayın canlı görgü tanıklarından Güzelbağ Mahalle Muhtarı Mehmet Yayan da, yaşamı boyunca böyle bir hortumu görmediğini belirterek, “Bir ses üzerine balkona çıktım. O anda seranın domino taşı gibi yuvarlandığını gördüm. O anı bir daha yaşamak istemiyorum. Çocuklar içeride olduğu halde, çocuklar içeri girin diye bağırdım. Seranın 10 metre havalandığını gördüm. Antalya’da genellikle böyle afetler oluyor ama ben 50 yaşındayım şuana kadar ilk defa batıdan doğuya doğru gittiğini gördüm. Sadece bu serayı vurdu. Bir taraftan sevindirici, bir taraftan üzücü. Kardeşimiz cezaevinde, eşi idare ediyor. İğneyle ayakta duruyor. Devlet büyüklerinin yardım etmesini istiyoruz” diye konuştu.



