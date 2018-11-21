Hortum nedeniyle milyon dolarlık tekneler kıyıya uçtu

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( MUĞLA - TOPLU)- Marmaris’te bugün oluşan hortum sonrası marinada bağlı milyon dolarlık tekneler deniz yüzeyinden karaya uçtu. MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde bugün saat 13.06’da Yalancıboğaz’da oluşan dev hortum Marina’da bağlı tekneleri karaya uçurdu. Deniz yüzeyinde oluşan dev hortum Marina üzerine geldiğinde marinada kışlık bakım ve konaklama için bağlanan milyon dolarlık teknelerden bazılarını karaya uçurdu. Marina içinde ters dönen ve yan yatan teknelerde büyük hasar oluştuğu öğrenildi. (BT)

