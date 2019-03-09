Hortum felaketinde kaybolan Buse'nin babası felaket anını anlattıktan sonra hastanelik oldu

-Baba anlatım

-Babanın eşine gönderdiği fotolar

-Babanın hastanedeki fotosu



( ANTALYA ) ANTALYA



- Hortum felaketi sırasında kayboluşunun üstünden 43 gün geçen üniversite öğrencisi Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, İHA muhabirine olay günü yaşadığı acı ayrıntıları ve dere yatağındaki setlerin kırılmasına izin vermeyen DSİ'ye sitem içeren röportajından sonra mide kanaması geçirerek hastanelik oldu. 'BABA HATIRLAMAK İSTEMEDİĞİ O ANLARI ANLATMIŞTI'Ahmet Acar, hortumun sanayi sitesini vurduğu anlarda, işyerinde eşi Ayla Acar ve kızı Kader Buse'yi bekliyordu. Birden vitrin camları sarsılmaya, dışarıda çatılar tabelalar uçuşmaya ve otomobiller dahil herşey sürüklenmeye başladı.

Eşi ve kızı için endişelenen Ahmet Acar, hemen dükkanından çıkıp çevreden birkaç fotoğraf çekerek eşine gönderdi.. "Burada durum bu, gelmeyin" demek istemişti..Ama bu fotoğraflar eşinin telefonuna ulaştığında, Ayla Acar çoktan dereye uçmuş olan otomobilin içinde yaşam savaşı veriyor, kızı Buse ise kayıplara karışmış durumdaydı. Ahmet Acar, cevap alamayınca ikisini de telefonla aradı, telefonlar kapalıydı.'DEREDE GÖRDÜĞÜ YARALI KADIN EŞİ ÇIKTI'Ahmet Acar diğer site esnaflarıyla birlikte çevredeki hasarı görüntüleyerek dolaşmaya başladı.

Arkadaki caddeye çıktığında önce "Dereye kadın düşmüş" çığlıklarını derede kırmızı bir araç ve bir kadın gördü. Bu kanlar içindeki kadın, eşi Ayla Acar'dı ve Buse ortalarda görünmüyordu.'RÖPORTAJ SIRASINDA DSİ YÜZÜNDEN SIKINTILIYDI'Acılı baba, önceki gün İHA muhabiri ile yaptığı röportaj sırasında Buse'nin düştüğü sanılan dere yatağının daha ayrıntılı aranabilmesi için bentlerde biriken suyun bir an önce boşaltılmasını istediğini söylemiş, bunun için dere yatağındaki setlerin bazılarının bir kenarından kırılması için DSİ'nin izin vermediğini belirterek sitem etmişti. Ahmat Acar, sıkıntılı ve stresli göründüğü bu röportajdan sora evine gitti ve ertesi sabah mide kanaması geçirerek önce Kemer Devlet hastanesi'ne, daha sonra Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.'HAFTA BAŞINDA TABURCU OLACAK'İHA muhabirinin ulaştığı Ahmet Acar'ın yakınları, acılı babanın sağlık durumunun iyiye gittiğini, stres kaynaklı mide kanaması geçirdiğini belirterek haftanın ilk günlerinde taburcu olmasını beklediklerini ifade etti.

İHA/Antalya-Kemer

