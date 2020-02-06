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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hortum çatıları uçurdu, 6 bina hasar gördü

Hortum çatıları uçurdu, 6 bina hasar gördü

Hortumdan zarar gören binaların detayları

Lodos Hasar Tespit Çocuk Parkı 

-Site Başkanı Asım Büyük ile röp.
-detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünden bu yana süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Avcılar Mahallesi’inde deniz üzerinde oluşan hortum bir tatil sitesinde bulunan 6 binanın zarar görmesine sebep oldu. Uçan çatının bir kısmı çocuk parkına düştü. Edinilen bilgiye göre, Avcılar altı mevkiinde oluşan hortum Başyurt Sitesinde büyük hasara sebep oldu. Bazı evlerin çatıları uçarak yüzlerce metre uzağa düştü. Kopan çatı parçaları binalara zarar verdi. Hortumun meydana geldiği sürede kimsenin dışarıda olmaması bir faciayı önledi. Hortumdan etkilenen 6 binada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Site sakinleri AFAD, Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi’ne başvuruda bulunarak hasar tespit çalışması yapılmasını ve yardım istediler. Başyurt Sitesi Başkanı Asım Büyük, “Bir fırtına ile denizden gelen bir hortum komşumuzun çatısını uçurdu. 150 metrelik çatıyı kaldırıyor. İlk binaya bir şey yapmıyor. Ondan sonraki 5 hanenin çatısını, güneş enerjilerini ve pergulelerini patlattı. Bir yarısı bu alana, bir yarısı da parka düştü. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Buna da şükrediyoruz. Gelen mala gelsin diyoruz, ama bunun yanında devletten yardım bekliyoruz. Arkadaşlarımızın durumu malum. Hepsi emekli” dedi.

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