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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hortum anı kamerada...Elmalı'da çıkan hortum bir seraya zarar verdi

Hortum anı kamerada...Elmalı'da çıkan hortum bir seraya zarar verdi

Veli Kansu ile röportaj

Kamera 

-Seradan genel görüntü
-Seranın zarar gören yerleri
-Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortumda bir sera zarar gördü. Hortum anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. 100 metre etkili olan hortumdan bir başka sera ise son anda kurtuldu. Hortum, Elmalı İlçesi Gölova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazide çıkan ve seralara doğru hareket eden hortumda bir serada maddi hasar meydana geldi. Hortum mahallede çiftçilik yapan Veli Kansu’ya ait seranın naylonunu yırtarak kullanılamaz hale getirdi. Öte yandan hortum 100 metre etkili olduğu alanda bir başka serayı da teğet geçti. Hortum anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hortumun geliş anı ve seranın naylonunu yırtarak havaya kaldırması görüldü.
Olay sonrası açıklama yapan Veli Kansu, "Allah’ın takdiri yapacak bir şey yok. Rüzgar geldi, iki bloğu patlattı. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce de oldu, durmak yok” dedi.

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