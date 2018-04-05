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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Horoz dövüş yerini, mini stadyuma çevirmişler

Horoz dövüş yerini, mini stadyuma çevirmişler

Mini stadyuma dönüştürülen alandan görüntü

Horoz Dövüşü Para Cezası Kıraathane Harekete Geç Zabıta 

-Seyircilerden görüntü
-Horoz dövüşünden görüntü
-Skorborddan görüntü
-Tribünlerden görüntü
-Dövüş yaptırılan yerlerdeki kanlardan görüntü
-Tribün ve izleyenlerden görüntü

( MERSİN )- Mersin'de isimsiz bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis, para karşılığında horoz dövüştürüldüğü iddiası ile 48 kişi hakkında yasal işlem yaptı- Horozların dövüşler sırasında kanlar içerisinde kaldığı ve kıraathanenin yerinin ise mini stadyuma dönüştürüldüğü görüldü MERSİN

- Mersin'de isimsiz bir kıraathaneye baskın düzenleyen polis, para karşılığında horoz dövüştürüldüğü iddiasıyla ile 48 kişi hakkında yasal işlem yaptı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi eski otogar karşısında bulunan bir iş hanının 4. katında faaliyet gösteren isimsiz bir kıraathanede para karşılığında horoz dövüşü yaptırıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresi takip aldı. Bu sırada 2 poliste müşteri gibi içeri girerek, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde içeride horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Mekanın mini bir stadyuma dönüştürüldüğü, izleyiciler için tribün, skorboard ve horoz dövüşlerinin yapıldığı havuzu gören polis şaşkına döndü. Ayrıca horozların ve dövüşlerin yaptırıldığı yerin kanlar içinde olduğu görüldü.
Operasyonda 11 dövüş horozu ele geçirilirken, 46 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 11 bin 914 lira para cezası kesildi. Horozlar Akdeniz Belediyesi zabıta görevlilerine teslim edilirken, ruhsatsız olan iş yeri de mühürlendi. Operasyonda, "horoz dövüşü adı altında kumar oyununun oynanması" suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi R.G.K ve oğlu G.K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (KRY-
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