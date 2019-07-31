Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Horma Kanyonu festivale hazır - KASTAMONU Haberi

Horma Kanyonu festivale hazır - KASTAMONU Haberi



: - Horma Kanyonu festivale için yapılan hazırlardan detaylarHorma Kanyonu festivale hazır - Kastamonu 'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenecek "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" öncesi Horma Kanyonu'nda çevre temizliği yapıldıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" öncesi temizlendi.Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği (KAD) tarafından 1 - 4 Ağustos'ta düzenlenecek festival öncesi, kanyonda çevre temizliği yapıldı.Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde önemli kanyon geçişleri olacağını söyledi.

Horma'nın ilçenin önemli kanyonlarından biri olduğunu anlatan Yaşar, "Festivalde bu kanyonumuzdan da sporcuların geçişi olacak. Kanyon girişinde yürüyüş yolu çalışmaları var. Bu çalışmalardan kalanlar ve suların getirdiği atıklar, KAD ekibimiz tarafından temizlendi." dedi.
Festival öncesi kanyon temizliğinin önemli olduğunu belirten Yaşar, sporcuların bu sayede sorunsuz geçiş yapacağını ifade etti.
KAD Başkanı Meral Kuvan ise Horma Kanyonu'nun yaklaşık 3,5 kilometre olduğunu ifade etti.
Kanyon temizliğinde görev alanlara teşekkür eden Kuvan, "Yarın başlayacak festivalimizin güzel görüntülere sahne olacağını düşünüyorum. Herkesi festivalimize bekliyoruz." diye konuştu.

Yürüyüş Yolu Kanyon Çevre Temizliği Muhabir Festival 

İlgili Foto Galeriler
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Sanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm BahçeleriSanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm Bahçeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı