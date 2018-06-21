Horasan’da sel sonrası dere taştı, köyler su altında kaldı İzle

-sular altında kalan yerlerden görüntü

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Yazılıtaş, Danişment, Aktaş, Kadıcelal köylerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Yazılıtaş köyünde etkili olan sağanak nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı, köyde bulunan bazı vatandaşlarının evlerini ve ahırlarını su bastı. Sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirirken köyde otomobil ve traktörler de sular altında kaldı. Köylüler menfezlerin yerine köprü ve köyün ortasından geçen derenin ıslahının yapılmasını istediklerini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

