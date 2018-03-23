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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Horasan’da Cuma Hutbesini lise öğrencileri okudu

Horasan’da Cuma Hutbesini lise öğrencileri okudu

Cuma hutbesi yarışmasından görüntüler

Öğretmenler Öğretmen Sivil Toplum Lise Öğrenci Öğrenciler 

-Detay ve genel görüntüler
-Konuşmalar ve katılan öğrenciler

( ERZURUM -HD) ERZURUM

- Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesinin organize ettiği Cuma Hutbesini Güzel Okuma Yarışması Horasan da gerçekleştirildi.
Yarışmaya Erzurum’un 10 ilçesinden gelen öğrenciler katıldı.
Okuma yarışmasında Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Arif Emre Bayrak birinci oldu. Yarışmada dereceye giren diğer öğrencilere de Horasan Belediyesi altın ile ödüllendirdi. Cuma Hutbesini Güzel Okuma Yarışması Horasan Merkez Orta Camiinde düzenlendi.
Program öncesi misafirlere, programın amacı anlatılarak katılımcı yarışmacılara ise programda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Yarışmaya ilk olarak başlayan Cuma Hutbesini okuyan Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Habip Kırıcı oldu. Yarışmaya katılan öğrenciler tarafından Cuma Hutbesi okundu. Yapılan değerlendirme sonucunda, Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Arif Hikmet Bayrak 1.olarak, İspir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Saraç 2. Olarak Erzurum Hasani Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdülmelik kilit 3. olarak yarışmayı kazandı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve ödüller dağıtıldı. Programa Horasan Belediye Başkan Vekili Daştan Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Aydın İlçe Müftüsü Abdusselam Aydın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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