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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hopa-Kemalpaşa karayolunda heyelan - ARTVİN

Hopa-Kemalpaşa karayolunda heyelan - ARTVİN

- Heyelan yaşanan yoldan detaylar - İş makinelerinden detaylarHopa - Kemalpaşa karayolunda heyelan - Heyelanda, 2'si yol güzergahında görevli jandarma personeli olmak üzere 3 kişi hafif yaralandıARTVİN (AA) - Artvin 'de Hopa - Kemalpaşa karayolu üzerinde meydana gelen heyelanda 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hopa - Kemalpaşa karayolu, yamaçlardan kayan toprak ve taş parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.Heyelan sebebiyle 2'si yol güzergahında görevli jandarma personeli olmak üzere 3 kişi yaralandı.Hopa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olaya AFAD, AKUT ve Hopa Arama Kurtarma Derneği müdahale etti.Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışma sonucu yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Ekipler, yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergah Jandarma Bild Trol 

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