Hopa'daki taksici cinayeti olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı

-Hopa cinayet anı 28.08.2018'den arşiv görüntüler



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin'in Hopa ilçesinde 25 yaşındaki taksi şoförü İshak Köse'nin, 2 kişi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü anlar olay gecesi ortaya çıkmıştı. Şimdi ortaya çıkan olay öncesindeki görüntüler ise olayın aydınlatılmasına yardımcı oldu. Ortaya çıkan ikinci görüntüde saat 03:00 sularında dolmuş duraklarına gelen 2 arkadaş ile orada bulunan 3 kişi arasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Orada bulunan 3 kişi 2 arkadaşa olay yerinde bulunan sandalyeler ile vurmaya başladı.

Olay yerinden uzaklaşan 2 arkadaş bu kez yanlarına aldıkları silah ile 3 kişiden dayak yedikleri yere gelerek 25 yaşındaki taksi şoförü İshak Köse’yi vurarak öldürdü.

