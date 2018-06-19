'Hopa bebeği' Dubai yolunda - ARTVİN İzle

"Hopa bebeği" Dubai yolunda - ARTVİN - Kurstan genel görüntü - Kurs öğretmeni Derya Karakurt Temel ile röportaj - Kursiyer kadınlarla röportaj"Hopa bebeği" Dubai yolunda - Artvin 'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" tekniğiyle ürettikleri yöresel kıyafetli "Hopa bebekleri" Dubai'deki alıcılara ulaşacak - Kurs öğretmeni Derya Karakurt Temel: - "Yaklaşık 250 bebeği Dubai'ye göndereceğiz. Şu anda üretmekte olduğumuz bebekleri Dubai'ye gönderecek olmanın mutluluğuyla keyif içerisinde çalışmaktayız"ARTVİN (AA) - BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin 'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların ürettiği yöresel "Hopa bebekleri", Dubai'ye gönderilecek.Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Hopa Belediye Başkanlığının organizasyonuyla 2016 yılından beri devam eden tığ örücülüğü kursuna katılan kadınlar, "amigurumi" örgü tekniğiyle "Hopa bebekleri" üretiyor.Bebeklere atölyelerde diktikleri yöresel kıyafetleri giydiren kursiyerler, siparişe göre ürettikleri oyuncakları 50 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.Kurs öğretmeni Derya Karakurt Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sugören köyünde açtıkları kursa, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 20 kadının katıldığını söyledi.
Kursiyerlere oyuncak bebek yapımını öğrettiklerini belirten Temel, kadınların kursta hem psikolojik olarak rahatladıklarını hem de ürettikleri bebekleri satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını vurguladı.Temel, doğal ip kullandıkları bebeklerin organik olduğuna işaret ederek, sağlıklı oyuncaklar ürettiklerini aktardı.Hopa bebeklerine yurt içi ve dışından büyük talep olduğuna dikkati çeken Temel, şöyle devam etti:"Çok sayıda sipariş alıyoruz. Daha önce Kanada'dan sipariş almıştık. Bugünlerde Dubai'de iş yapan Azerbaycanlı iş adamı Mustafa Mahmudov'un verdiği seri siparişler var. Yaklaşık 250 bebeği Dubai'ye göndereceğiz. Şu anda üretmekte olduğumuz bebekleri Dubai'ye gönderecek olmanın mutluluğuyla keyif içerisinde çalışmaktayız."Temel, doktor, öğretmen, avukat ve futbolcu kıyafetli bebekler üreterek farklı meslek gruplarına da hitap ettiklerini kaydetti. - "Kendi paramı kazanmak güzel bir şey"Üç çocuk annesi ev hanımı Semra Korkmaz ise hem meslek öğrendiklerini hem de ürettikleri bebekleri satarak para kazandıklarını belirterek, "İyi ki kursa gelmişim. Hocamız bize öğretti ve bir ay içerisinde siparişlerine bizi de kattı. Biz de yoğun şekilde üretmeye başladık. Çok sabır isteyen bir iş ama çok eğlenceli. Rahatlatıcı bir şey." diye konuştu. Hamdiye Çakır da kursa arkadaşının önerisi üzerine katıldığını, ortam güzel olduğu için devam ettiğini anlatarak, "Örgü bebekler yapıyoruz. Bir şeyler yaptığımız, başardığımız zaman çok hoşumuza gidiyor. İlk yaptığım ayıcığı satmayacağım. Onu evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Bundan sonra yaptıklarımı satabilirim. Kendi paramı kazanmak güzel bir şey." dedi. Kursa 2 aylık bebeğiyle katılan Neslihan Tecimer, bir aydır buraya devam ettiğini kaydederek, "Hem meslek öğreniyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Mutfak masrafımızı karşılıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Bu el emeklerimiz beğeniliyor, talep görüyor ve satılıyor. Çok hoşumuza gidiyor." ifadesini kullandı.