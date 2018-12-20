Hopa Adliyesi'nde silah sesleri Haberi

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( ARTVİN -EK) ARTVİN



- Artvin'in Hopa ilçesinde adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek ateş açtığı iddia edilen Ö.E (28) gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ö.E adlı şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi'ne geldi. Evrak işlerinin olduğu için adliyeye gelen şahıs daha sonra nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı adliyede görevli polisin silahını ele geçirerek rastgele 5-6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

