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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hopa Adliyesi’nde silah sesleri

Hopa Adliyesi’nde silah sesleri

adliyeden fotoğraf

Polis İlçe Adliyesi 

-kurşun izinden fotoğraf

( ARTVİN ) ARTVİN

- Artvin’in Hopa ilçe adliyesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda 2 el silah sesi duyuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ismi ve kimliği açıklanmayan bir şahıs bugün saat 11.00 sıralarında Hopa Adliyesi’ne geldi. Burada yaşanan olayda adliyede görevli polisin silahını ele geçirdiği iddia edilen şahıs, bu silahla 2 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri adliyenin dış camına isabet ederken, olaylı gerçekleştiren şahıs kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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