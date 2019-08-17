Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü - Hong Konglu öğretmenlerden protestolara destek

- Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü - Hong Konglu öğretmenlerden protestolara destek

protetsolardan görüntüler

( HONG KONG ) - Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü- Hong Konglu öğretmenlerden protestolara destek HONG KONG

Güvenlik Güçleri Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Hükümet Karşıtı 


- Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı ve hükümet destekçisi protestolar kapsamında binlerce kişi yine sokaklara döküldü. Hong Kong’ta suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı başlayan ve daha sonra hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemler için binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Çin hükümetine karşı taleplerini yineleyen vatandaşlar kötü hava koşullarına rağmen 10. haftasını dolduran protestolar kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Öte yandan bu hafta gerçekleşen gösterilere bir destek de Hong Kong’lu öğretmenlerden geldi. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu protestolara katılan öğretmenler, polisin öğrencilere olan müdahalelerine karşın “Öğrencileri koruyalım, gelecek neslimiz olan öğrencileri koruyalım” şeklinde sloganlar attı. Bununla birlikte bu hafta Çin hükümetini ve polisi destekleyen vatandaşlarda da sokağa çıktı. Hükümet destekçisi protestocular ise Çin bayrakları açarak bölgede devam eden protestoların son bulmasını talep etti. Geçtiğimiz hafta binlerce Hong Konglunun Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda gösteri düzenleyip güvenlik güçleri ile çatışması sonucu tüm uçuşlar iptal edilmişti.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı