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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hong Kong'ta gösterilerin 6. ayında binlerce kişi yine sokaklarda Haberi

- Hong Kong'ta gösterilerin 6. ayında binlerce kişi yine sokaklarda Haberi

Gösterileden görüntüler

( HONG KONG ) HONG KONG

Yasa Tasarısı Polis Şiddeti Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Hükümet Karşıtı 


- Hong Kong'ta 6 aydır aralıksız devam eden hükümet karşıtı gösterilere bugün de binlerce kişi katıldı.
Hong Kong’da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı gösteriler 6 aydır her Pazar günü olduğu gibi bugün de devam etti. Genç, yaşlı halkın her kesiminin katıldığı protestolarda göstericiler, “Özgürlük için savaş, Hong Kong'tan yana ol” sloganlarıyla, kalabalık alışveriş bölgesindeki Victoria Parkı’nda toplanıp Chater Garden Parkı'na yürüdü. Gösterilere katılan Hong Konglu 40 yaşındaki bir kadın, “Bir Hong Konglu olarak ölene kadar özgürlük için mücadele edeceğim” dedi.
Hong Kong polisi, bugün düzenlenen gösterilerde 20 ve 63 yaşları arasında 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde çakı, maytap, 105 adet mermi ve yarı otomatik tabanca dahil birçok silah ele geçirildiği ifade edildi. Hong Kong’ta Haziran'dan bu yana 900'den fazla gösteri, halk toplantısı ve yürüyüş yapıldı. Barışçıl başlayan gösterilerin çoğu şiddet olaylarına dönüşerek polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalesiyle son buldu. Protesto gösterilerinde 6 ay içinde yüzde 30’dan fazlası 21-25 yaş aralığında olan yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.
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