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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor - Polis Politeknik Üniversitesinde girdi, öğrenciler barikatları ateşe verdi İzle

- Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor - Polis Politeknik Üniversitesinde girdi, öğrenciler barikatları ateşe verdi İzle

kampüsten görüntü

Çatışma Yasa Tasarısı Geri Çekilme Patlama Sesi Öğrenciler 

-yangından detay

( HONG KONG ) - Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor- Polis Politeknik Üniversitesinde girdi, öğrenciler barikatları ateşe verdi HONG KONG

- Hong Kong polisi, günlerdir protestocu öğrenciler tarafından ablukaya alınan Hong Kong Politeknik Üniversitesine girme kararı aldı. Polis ekipleriyle çatışan öğrenciler barikatları ateşe verince kampüsün bazı bölgelerinde yangın çıktı. Hong Kong'da aylardır devam eden protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor. Hong Kong Politeknik Üniversitesi öğrencilerinin kampüste başlattıkları gösterilerin ardından polis, günlerdir işgal altında tutulan kampüse girme kararı aldı. Zırhlı polis araçları binanın içindeki yüzlerce protestocu öğrenciyi dışarı çıkarmak üzere yerel saatle 05.30 sıralarında üniversitenin etrafını çevreledi. Polislerin kampüse girişini engellemek isteyen protestocu öğrenciler ise ana giriş kapısına kurduklarını barikatı ateşe verdi. Kampüsün giriş bölümünde büyük çaplı yangın çıktı. Yangının ardından ise patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bazı öğrencileri gözaltına aldı. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır şiddetli protestolar yaşanıyor. Yasa tasarısı geri çekilmesine rağmen protestocularla hükümet güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Geçen haftaki çatışmaların ardından birçok protestocu, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı Hong Kong Politeknik Üniversitesini ablukaya almıştı. (AB-HA-D)
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