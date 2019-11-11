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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu İzle

- Hong Kong polisi bir protestocuyu daha vurdu İzle

Polisin protestocuyu vurması

( HONG KONG ) HONG KONG

Canlı Yayın Polis Hastane Protesto Yasa Tasarısı 


- Aylardır devam eden Hong Kong protestolarında polis, bir göstericiyi daha silahla vurdu. Hong Kong'da Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzlerce kişinin sokaklara akın ettiği sıralarda polis bir göstericiyi silahla vurdu. O anlar anbean canlı yayına yansıdı. Polis, kendisine yaklaşan maskeli göstericilerden birini göğsünden vurdu. Görüntülerde iki el daha silah sesi duyulurken polis, olaylar sırasında 1 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yaralının, Haziran ayında başlayan gösterilerde polis tarafından vurulan üçünü gösterici olduğu açıklandı. Polis, 1 Ekim’de ve 4 Ekim’de birer protestocuyu vurmuştu.
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