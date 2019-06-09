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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hong Kong’da Yüzbinler Çin’e Karşı Sokakta

- Hong Kong’da Yüzbinler Çin’e Karşı Sokakta

protesto genel

Muhalifler Protesto Kötülük Yasa Tasarısı Gesi 

-protesto konuşmacıları
-peotesto detayları

( HONG KONG ) - Hong Kong’da yüzbinler Çin’e karşı sokakta HONG KONG

- Hong Kong’da yüz binlerce kişi, kentteki suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara çıktı. Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetim Bölgesinde muhaliflerin yargılanması için Çin’e iade edilmesi konusu tartışılıyor.Tepki çeken yasa tasarısı, zanlıların yabancı ülkelere iade edilmesinin önünü açıyor. Tasarı nedeniyle muhaliflerin Çin mahkemelerine teslim edilmesi, adil yargılanmaması ve işkence görmesinden endişe ediliyor. Muhaliflerin iade edilmesi tasarısına karşı çıkan yüz binlerce kişi, Hong Kong sokaklarına çıkarak tepki gösterdi. Tasarıya karşı çıkanlar, Çin’in Hong Kong’da istediği kişileri siyasi suçlar sebebiyle alıkoyabileceği ve kentin yarı özerk sistemine darbe vuracağını savunuyor. Sokaklara dökülen protestocular, "Çin iadesine hayır, kötülük yasasına hayır" diye slogan attı. Hong Kong’un son Birleşik Krallık Valisi Chris Patten yasa tasarısını eleştirerek, “Halk neden Çin ile bir iade anlaşması yapılmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Hong Kong’dan insanları kaçırmaktansa bir iade anlaşması yapmanın daha iyi olduğunu iddia ediyorlar, gerçekten insanların buna inanmalarını mı bekliyorlar” dedi.
Hong Kong, 1997 yılında Birleşik Krallık tarafından Çin’e devredilmişti.
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