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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Hong Kong’da tren kazası: 8 yaralı İzle

- Hong Kong’da tren kazası: 8 yaralı İzle

Olay yerinden görüntüler

Kordon Hastane Protesto Tren Kazası Gesi 

-Detay

( HONG KONG ) HONG KONG

- Hong Kong’da trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Haftalardır Çin karşıtı protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong’da tren kazası meydana geldi. Yüzlerce yolcusu bulunan trenin Kowloon’da raydan çıkması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Kaza bölgesi güvenlik kordonuna alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi. Hong Konglu yetkililer, kazada yaralananların 5’inin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
İtfaiye yetkilileri hastaneye kaldırılan yaralıların omuz ve boyunlarından yaralandığını dile getirdi.
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