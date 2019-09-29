Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hong Kong’da Polisten Göstericilere Plastik Mermili Müdahale Haberi

- Hong Kong’da Polisten Göstericilere Plastik Mermili Müdahale Haberi

Gösterilerden görüntüler

( HONG KONG ) - Hong Kong’da polisten göstericilere plastik mermili müdahale HONG KONG

Geri Çekilme Polis Şiddeti Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Hükümet Karşıtı 


- Hong Kong’da düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Çin 1 Ekim’de 70. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Hong Kong’da hükümet karşıtı protestolar polis engeline rağmen şiddetlenerek devam ediyor. Şemsiye Devrimi'nin beşinci yıl dönümünde düzenlenen protestolarda binlerce Hong Konglu sokaklara döküldü. Polis, alışveriş bölgesi Causeway Bay'da toplanan siyah giyimli ve maskeli göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı göstericiler ise metro istasyonlarına girerek, Çin’in 70. yıl dönümü pankartlarını indirip, sokaklarda kurdukları barikatları ateşe verdi. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden farklı noktalardaki gösterilerde polis, göstericilere plastik mermi ile müdahale etti. Gösterilerde Ukrayna bayrağı taşıyan Tony adlı bir protestocu, "Dünyanın farklı bölgelerinde birleşirsek ve Çin komünizmine karşı savaşırsak bu eylemi kazanacağımızı umuyoruz" dedi.
62 yaşındaki bir protestocu ise, "Rejimin devrilmesini istemiyorum. Ama kesinlikle değişmesi gerekiyor. Rejimin insanlarla uzlaşması gerekiyor” diye konuştu.
Hong Kong, İngiltere’nin 1842'de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997'de "bir devlet iki sistem" formülüyle yeniden Çin'e devredilmişti. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar artarak devam ediyor. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. 2014'de Çin’in Hong Kong'un baş yönetici seçimini kontrol etmesine tepki olarak ‘Şemsiye Devrimi' adıyla anılan büyük protesto gösterilerine binlerce Hong Konglu katılmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı