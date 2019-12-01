- Hong Kong’da polisten göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale Haberi



- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, Çin ve hükümet karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde polis, hükümet ve Çin karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericileri destekleyen ABD’nin Hong Kong’daki konsolosluk binasına yürüyen binlerce protestocu, daha sonra alışveriş bölgesi Tsim Sha Tsui’da toplandı. Bölgede birçok mağaza ve işletme gösteriler nedeniyle erken saatte kepenk indirdi. Göstericiler, daha sonra lüks oteller ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Kowloon’a geçti. “Neden başladığını asla unutma”, "Hong Kong'u özgürleştir”, “Şimdi devrim” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler bazı ana yolları işgal etti. Gaz maskesi takan bazı protestocular, dünyaca ünlü markaların mağazaları da dahil olmak üzere lüks dükkanların yakınında barikatlar kurup yollarını kapatırken, bazıları ise Politeknik Üniversitesi yakınındaki Hung Hom'a yöneldi. Üniversite mezunu 25 yaşındaki protestocu Felix yaptığı açıklamada, “Gösteriler yaptık, barışçıl protestolar yaptık, birçok şey yaptık ama hepsi başarısız oldu. Hala 5 talebimiz var” dedi.

Hong Kong’da geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde demokrasi yanlılarının Pekin yanlılarına karşı ezici bir zafer kazanmasının ardından bazı bölgelerde gösterilerin şiddeti azalmıştı. Protestocuların Kasım ayında abluka altına aldığı Politeknik Üniversitesi kampüsü güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle savaş alanına dönmüştü. Geçtiğimiz hafta yaklaşık bin 100 gösterici polis tarafından gözaltına alınmış, Cuma günü polis göstericileri üniversite kampüsünden çıkarmıştı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan’da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.



loading...