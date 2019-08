- Hong Kong’da On Binlerce Kişi Yeniden Sokaklarda Haberi

-Hükümet binasına eylemcilerin lazer tutması

-Yağmura "Bağımsız Hong Kong" sloganı atan eylemciler

-Metroda protestolara katılmak için ilerleyen Hong Konglular



( HONG KONG ) - Hong Kong’da on binlerce kişi yeniden sokaklarda HONG KONG



- Sağanak yağışa rağmen hükümet karşıtı gösteri düzenleyen on binlerce Hong Konglu, bugün yeniden sokaklara döküldü. Hong Kong’da on binlerce kişi, hükümet karşıtı gösterilerin 11’inci haftasında sağanak yağışa rağmen yeniden sokağa çıktı. Geçtiğimiz hafta havaalanının protestocular tarafından işgal edilmesinin ardından bugün de protestolara yoğun katılım oldu. “Bağımsız Hong Kong” ve “Şimdi Demokrasi” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, ellerindeki şemsiyelerle Victoria Park’ta toplandı. Gösterilere bebekli ailelerden yaşlılara kadar her yaş grubundan Hong Konglu katılım sağladı. Gösteriye izin verilmemesine rağmen toplanan ve Victoria Park’a sığmayan eylemciler, “Carrie Lam için istifa” sloganları atarak şehrin batısına ilerledi. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Central metro istasyonunda ise kalabalık “Zamanımızın devrimi” sloganları attı. Victoria Park’daki gösterilere katılan bir eylemci, “Hava aşırı sıcak ve yağışlı. Sadece dışarı çıkmak bile bir işkence ama yine de burada olmaktan başka çaremiz yok. Hükümet sonunda hak ettiğimiz saygıyı gösterene kadar devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Hong Kong ile Çin arasında “tek devlet, iki sistem” modelini garanti altına alan 50 yıl süreli anlaşmaya atıfta bulunan bir tarih öğretmeni ise, “Gençliğimizde bunun hakkında düşünmemiştik. Fakat oğlum bana ‘2047’den sonra bana ne olacak’ dedi.

Tekrar, tekrar ve tekrar geleceğim. Bunların hiçbiri nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Yine de mücadele edeceğiz” dedi.

Gösterilere katılan 60 yaşındaki emekli basın mensubu Chan, gösterilerde sadece az sayıdaki protestocunun şiddete başvurduğunu, bunun da yetkililer ve polisin baskıları nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Chan, “Biz Hong Konglularız, geleceğimiz için buradayız. Gençleri düşünüyoruz. Asıl istediğimiz şey barış ve özgürlük. Eğer hükümet beş talebimize kulak verirse her şey sakinleyecek” diye konuştu.

Yaklaşık 3 aydır devam eden gösteriler, Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısının meclise getirilmesine tepki olarak başlamış ve şehrin 1 Temmuz 1997’de “tek devlet, iki sistem” formülüyle İngiliz idaresinden Çin yönetimine geçmesinin yıl dönümünde şiddetlenmişti. Yasa tasarısının askıya alınmasına rağmen azalmayan gösteriler, boyut değiştirerek Pekin destekli Hong Kong lideri Carrie Lam’in istifası ile daha fazla demokrasi ve bağımsızlık taleplerine dönüşmüştü.