Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hong Kong’da göstericiler AVM’yi bastı

- Hong Kong’da göstericiler AVM’yi bastı

Alışveriş merkezinde gösteriler

Tren İstasyonu Alışveriş Metro İstasyonu Göz Yaşartıcı Gaz Alışveriş Merkezi 

-Barikat kurulması
-Metro istasyonlarındaki eylemler

( HONG KONG ) HONG KONG

- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler bir AVM'yi bastı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam'ın suçluların Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarıyı geri çekme kararına rağmen protestolar şiddetlenerek devam ediyor. “Özgürlük için mücadele et, Hong Kong’u özgür bırak” sloganları atan yüzlerce gösterici, Sha Tin bölgesinde bir alışveriş merkezini bastı. Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkanlara zarar verdiği ve bazı dükkanları yağmaladığı belirtildi. Bazı protestocular ise AVM’nin önünde kurdukları barikatı ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Protestocuların ayrıca Sha Tin’de tren istasyonundaki güvenlik kameralarını ve bilet gişelerini parçaladığı belirtildi. Tsing Yi’deki metro istasyonunda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı