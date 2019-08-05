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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Hong Kong'da genel grev - Polisten göstericilere göz yaşartıcı bomba - 100'den fazla uçuş iptal edildi

- Hong Kong'da genel grev - Polisten göstericilere göz yaşartıcı bomba - 100'den fazla uçuş iptal edildi

protestolarda yaşanan taşkınlıklar

( HONG KONG ) - Hong Kong'da genel grev- Polisten göstericilere göz yaşartıcı bomba- 100'den fazla uçuş iptal edildi HONG KONG

Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Hükümet Mermi 


- Hong Kong polisi şehrin farklı bölgelerinde grev yapan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hong Kong’da hükümet aleyhinde protestolar, şehri çapında genel grev ve seyahat kaosuyla yeni bir aşamaya girdi. Hong Kong polisi, bölgelerde toplanan çok sayıdaki göstericileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Admiralty bölgesindeki Tarmar Parkı, Wong Tai Sin ve Tin Shui Wai bölgelerindeki protestocular polisin müdahalesiyle sokaklara dağıldı. Protestocular tarafından şehrin Mong Kok, Tai Po, Sha Tin, Tsuen Wan bölgeleri ile Hong Kong Uluslararası Havaalan'ında gösteriler planlandı. Uluslararası havaalanında 100'den fazla uçuş iptal Havaalanı güvenliği, 20 ila 30 protestocuyla birlikte ortamın güvenli ve huzurlu olduğunu bildirdi. Ancak, grevde olan bin 200 havaalanı çalışanı nedeniyle 100'den fazla uçuş iptal edildi. Yetkililer iptal edilen uçuş sayısının akşam saatlerinde giderek artacağını söyledi.

Hong Kong polisinden son iki ayda 420 gözaltı Hong Kong polisi, aylardır süren protestolarda 9 Haziran'dan bu yana 420 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, son aylarda gerçekleşen protestolarda 9 Haziran'dan bu yana 420 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, bin adet göz yaşartıcı bomba atıldığını ve yaklaşık 160 adet plastik mermi attığını belirtti.

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