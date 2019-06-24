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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Honefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor İzle

Honefter Yaylası’ndaki inek ölümleri yayla sakinlerini korkutuyor İzle

Yayla sakini Fehmi Civelek ile röp

Hastalık Borat Hayvan 

-Hatice Civelek ile röp
-Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin bir ahırda çalışma yapması
-Detaylar

( TRABZON ) -- Bir haftada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 ineğin ölmesi yayla halkının tedirgin ediyor- Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri Yanıkara Hastalığı’ndan şüpheleniyor TRABZON

- Trabzon’un Düzköy ilçesi Honefter Yaylası’nda son bir haftada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 ineğin ölmesi yayla halkını tedirgin ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yayladaki inek ölümleri ile ilgili henüz net bir bilgileri olmadığını ifade ederken, ölen hayvanlardan alınan parçaların Samsun’daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Laboratuvarı’na tahlil için gönderildiğini ifade ettiler. Yetkililer, Yanıkara Hastalığı’ndan şüpheleniyor Bu yaylada ilk kez görülüyor Yayla sakinlerinden Fehmi Civelek, yaptığı açıklamada “Buraya hayvanların geleli bir hafta oldu. 3 tane hayvan ölümü yaşandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ölümler üzerine bölgede hayvanlara ilaçlama çalışması başlattı. Hayvan ölümlerinin neden kaynaklandığı belli değil. Çok koyun geliyor buralara. Bu koyunların büyük baş hayvanların bulunduğu yere gelmesi yasaktır. Hastalığın bu koyun sürülerinden geldiğini düşünüyoruz” derken, 1 yaşındaki sığırı ölen 78 yaşındaki Hatice Civelek “Benim 1 yaşında bir ineğim öldü. Hayvan önce topallamaya başladı.
Sonrasında da sabaha hiç görülmedik bir şekilde ayakları kütük gibi oldu, öldü. Bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey başımıza gelmedi. Neden öldüğünü anlayamadım. Benden sonra bir kadının daha büyük bir ineği öldü. Yaylamızda şuana kadar 3 tane inek öldü. Diğer hayvanlarda bir sıkıntı yok ama korkuyorum. Devletimizden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.
Ölümlerin kesin nedeni yapılacak tahliller sonrası belli olacak Yayladaki ölümlerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yayladaki inekler tek tek aşılanırken, ölümlerin yaylada bulunan hayvanların yediği bir ottan olabileceği tahmin ediliyor. Yanıkara Hastalığı’ndan şüphelenen yetkililer, ölümlerin kesin nedeninin yapılacak tahlillerden sonra belli olacağını ifade ediyor. Yanıkara Hastalığı Sığırlarda Yanıkara hastalığı ölümcül bir hastalık olup sığırların otlandığı alanlarda toprakta yaşayan bazı bakteriler aracılığı ile sığırlara bulaşıp sığırların kaslarında şişlikler oluşturarak sığırların hareket etmesine engel oluyor. Eğer ki hastalık fark edilmez ise bakteriler hayvanın vücudunda sürekli artış sağlıyor ve vücudun tüm bölümlerine yayılıyor. Bunun sonucunda sığırlar hayatlarını kaybedebiliyor. (NAK-ÖS-Y)
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