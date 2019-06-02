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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Honaz’da oy verme işlemi başladı

Honaz’da oy verme işlemi başladı

Sandıklardan ve görevlilerden görüntü

Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-Oy verme işleminden görüntü
-Vatandaş röp.

( DENİZLİ )- Honaz’da seçmenler sandık başına gitti- Oy verme işlemi 80 sandıkta yapılacak DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilçe sakinleri yine sandık başına gitti. İlçede oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile kurulan 80 sandıkta başladı.
Honaz'da 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin ittifak adayı CHP’li Yüksel Kepenek’in 1 oy farkla kazandığı seçimin sonuçlarını, AK Parti’nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yenilenmesine karar verdi. Yapılan değerlendirmede seçimin 2 Haziran Pazar günü yani bugün yapılmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda ilçede seçmenler yine sandık başına gitti. Honaz’da 08.00 itibari ile 80 sandıkta oy verme işlemi başladı.
Seçimde 23 bine yakın seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.
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