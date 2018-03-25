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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Honaz’da kayalıklarda mahsur kalan keçi halatla kurtarıldı

Honaz’da kayalıklarda mahsur kalan keçi halatla kurtarıldı

Keçinin halatla yukarıya doğru çekilmesi

Mahsur Kaldı Kayalı Keçi Harekete Geç Hayvan 

-Keçinin çıkarıldıktan sonra sahibine teslime dilmesi

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ve DAK ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay, Honaz ilçesi Aşağıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Çoban isimli vatandaşın keçisinin bölgedeki uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarında bulunması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri harekete geçti. Ekipte görevli 1 kişi halatlar yardımı ile kayalıklara inerek keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Olayın ardından hayli korktuğu gözlenen keçiyi bir süre seven ekipler ardından hayvanı sahibi olan Ömer Çoban’a teslim etti.
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