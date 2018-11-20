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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Hollwood Yıldızı Will Smith, Küba’da Maratona Katıldı Haberi

- Hollwood Yıldızı Will Smith, Küba’da Maratona Katıldı Haberi

Will Smith maratona katılması

Maraton Kuruluş Yıldönümü Başkent 

-detay

( HAVANA ) - Hollwood yıldızı Will Smith, Küba’da maratona katıldı HAVANA

- ABD’li aktör Will Smith, Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen Marabana Maratonu’na katıldı.
Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen Marabana Maratonu’na Hollwood yıldızı Will Smith katıldı.
52 ülkeden yaklaşık 6 bin koşucunun katıldığı Marabana Maratonu’na ünlü isim damga vurdu. İlk kez ABD’den dünyaca ünlü bir ismin katıldığı maratonda Kübalı Atlet Henry Jaen birinci oldu. Jaen, altıncı kez galibiyeti göğüslemiş oldu. Marabana Maratonu, Küba Ulusal Spor Günü ve Havana’nın kuruluş yıldönümü ile aynı hafta içinde düzenlendi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada organizatörler ve koşucuları tebrik etti.
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