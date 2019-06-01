Hollandalı yerleşik yabancı Gazipaşa'da Türk usullerine göre defnedildi

-YAKINLARININ KABİR BAŞINDA MUM YAKMASI

-TABUTUN KABİR BAŞINA GETİRİLİŞİ

-CENAZENİN TABUTTAN ÇIKARILMASI VE KABRE KONMASI

-CENAZENİN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİ

-KABRE YAKINLARININ TOPRAK ATMASI

-KABRE GÜL KONMASI

-İMAMIN HELALLİK İSTEMESİ

-ABİNİN KARDEŞİNE MÜZİK DİNLETMESİ

-MÜZİK DİNLERKEN DETAY

-TAZİYELERİN KABUL EDİLMESİ

-YERLEŞİK YABANCININ FOTOĞRAFI



( ANTALYA )- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ikamet ettiği evde ölü bulundu- Ailesi Driessen'e mezarı başında cep telefonuyla sevdiği müziği dinletti ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir süredir tek başına yaşayan Hollandalı Ansgar Driessen (53), geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından beyin kanamasından öldüğü anlaşılan Ansgar Driessen’in cenazesi işlemlerin ardından vasiyeti üzerine çok sevdiği Gazipaşa’ya defnedildi. Hristiyan olan Ansgar Driessen’in cenazesi Çamlı Mezarlıkta bulunan yabancılar mezarlığına defnedildi. Cenazeye papaz katılmazken, ailesinin isteği üzerine cenaze töreni Türk usullerine göre yapıldı. Tabuttan çıkarılarak kendisi için kazılan mezarlığa konan Driessen’in cenazesinin üzeri önce beton bloklarla ardından da toprakla örtüldü. Törende Driessen’in Rusya ve Hollanda’dan gelen yakınları kabir başında mum yaktı. Kabire kürekle toprak atan yakınları daha sonra kabrin üzerine kırmızı gül bıraktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli imam, defin işlemi sonrası Driessen için helallik istedi. Daha sonra Driessen’in abisi Patrick Driessen cep telefonundan kardeşinin en çok sevdiği şarkıyı açıp baş ucuna telefonu bıraktı. Driessen’in yakınları göz yaşları içerisinde sessizce şarkıyı dinledi. Şarkının bitmesinin ardından Driessen’in yakınların yine Türk adetleri gereği mezarlıkta saf tutarak taziyeleri kabul etti. Driessen’in abisi Patrick Driessen, yaptığı açıklamada, kardeşinin Türkiye ve Gazipaşa’yı çok sevdiğini belirterek, “Buraya defnedilmeyi o istedi. Biz de yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardımseverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



