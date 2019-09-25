Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hollandalı tüccar Müslüman oldu - KAYSERİ

Hollandalı tüccar Müslüman oldu - KAYSERİ

- İhtida töreninden görüntü - Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in açıklaması - Hollanda uyruklu Maxwell Ifeanyi'nin açıklamasıHollandalı tüccar Müslüman oldu - Ticaret yaptığı Kayseri li iş adamından etkilenen Hollandalı tüccar İslamiyet'i seçtiKAYSERİ (AA) - Hollanda uyruklu Maxwell Ifeanyi Müslüman olarak "Cuma Reyyan" ismini aldı.Ticaret yapmak için sık sık geldiği Kayseri 'de tanıştığı insanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan Nijerya asıllı Maxwell Ifeanyi Müslüman olmaya karar verdi.Müftülüğe başvuran ve ismini "Cuma Reyyan" olarak değiştiren Ifeanyi, Kayseri Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Müslüman oldu. Kayseri Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, Cuma Reyyan'ın Kayseri 'de insanların tavır ve davranışlarından, Müslümanların ahlakından etkilendiği için İslamla ilgili araştırmalara başladığını söyledi.

Reyyan'ın iki yıl boyunca İslam dinini araştırdığını vurgulayan Güven, bunda Kayseri li iş adamlarının rolünün büyük olduğunu söyledi.

Cuma Reyyan daha sonra Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.Cuma Reyyan ise insanların kendisine karşı davranışlarından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve sonunda doğru kararı vererek Müslüman olduğunu söyledi.

İhtida töreninin ardından Güven, Reyyan'a Kur'an - ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

Şehadet İslam İslamiyet 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı