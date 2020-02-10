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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de öğreniyor Haberi

Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de öğreniyor Haberi

-Öğrencilerin yemek yapmalarından görüntüler

Astronomi Öğretmen Beğendik İngilizce Öğrenciler 

--Yemeklerden görüntüler
--Erasmus Plus Koordinatörü Fatma Güdük ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- ‘Erasmus+’ programı kapsamında Kocaeli’ye gelen Hollandalı öğrenciler, mutfağa girerek Türk yemeklerini öğrenmeye başladı.
Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesini sağlayan ‘Erasmus+’ programı Hollandalı öğrencilere Türk mutfağının kapılarını açtı. Hollandalı öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı restoranda Türk mutfağının önemli yemeklerinin yapımını öğreniyor. Hollanda’nın Schiedam şehrinde bulunan Lentiz Life College okulu Gastronomi öğrencileri Erasmus+ programıyla Kocaeli’ye geldi. Öğretmen Emiel Meijer ve öğrencileri Ashley Hook, Chantal Van Schajik, Fleur Hoogendijk, Kaya Zom, Lena Beets, Richene Geerman ve Silvana Van Steenjveen program kapsamında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan restoranda staj yapmaya başladı.
“Öğrencilerimiz Türk mutfağını ve Türk insanlarını çok sevdi” Hollandalı 7 öğrenci 15 gün boyunca Türk yemeklerini yapacak. Eğitimleri süresince Hollandalı öğrencilere Türk şefler tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini öğretilecek. Hollanda Lentiz Life College İngilizce Öğretmeni ve Erasmus Plus Koordinatörü Fatma Güdük, programın faydasına değinerek, “Bugün Kocaeli’ye gelen öğrencilerimiz Hollanda’da Mesleki Gastronomi eğitimi alıyor. Okulumuz Erasmus Plus ile çalışıyor. Öğrencilerimiz bu program kapsamında Kocaeli’ye 2 haftalık staj için geldiler. Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği imkan ile şehrin mutfağı Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağı ile tanıştı. Öğrencilerimiz Türk mutfağını ve Türk insanlarını çok sevdi” dedi.
“Amacımız öğrendiğimiz her bilgiyi Hollanda’ya taşımak” Lentiz Life College okulu Gastronomi öğretmeni Emiel Meijer ise Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade ederek, “Öğrencilerimiz ile birlikte Türk mutfağını öğrenmek için Kocaeli’ye geldik. Burada Türk mutfağından önemli yemekler öğrendik. Özellikle köfte, künefe ve pideyi çok beğendik. Amacımız öğrendiğimiz her bilgiyi Hollanda’ya taşımak. Bize burada bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Antikkapı’ya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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