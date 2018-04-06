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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
'Hollanda, Türklerin yurt dışı mal varlıklarını hukuk dışı araştırıyor' - ROTTERDAM

'Hollanda, Türklerin yurt dışı mal varlıklarını hukuk dışı araştırıyor' - ROTTERDAM

" Hollanda , Türklerin yurt dışı mal varlıklarını hukuk dışı araştırıyor" - ROTTERDAM - Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı avukat Köse'nin röportajı - Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı avukat Köse: - "Türkiye'de araştırma yapılması vatandaşlarımızın oradaki özel hayatının gizliliğini ihlal ediliyor. Bizim itirazımız bunun içindir" - " Hollanda makamlarının Türk vatandaşlardan aldıkları TC kimlik numaraları ile Türkiye hükümetine başvurmadan kendi yaptıkları mal varlığı araştırmaları kesinlikle hukuk dışı ve uluslararası hukuka aykırıdır" - " Hollanda makamlarının elini kolunu sallayarak Türkiye'de mal varlığı araştırmasına imkan sunulmaması gerektiğini düşünüyorum"ROTTERDAM (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, Hollanda makamlarının bu ülkeden ek sosyal ödenek alan 65 yaş üstü emekli Türk vatandaşlarının yurt dışındaki mal varlıklarını araştırmada son yıllarda yasal olmayan yollara başvurduğunu belirterek, "Türkiye'de araştırma yapılması vatandaşlarımızın oradaki özel hayatının gizliliğini ihlal ediliyor. Bizim itirazımız bunun içindir." dedi.
Köse, konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Hollanda Danıştayının geçen hafta Türk vatandaşlarının ek sosyal ödenek alabilmesi için TC kimlik numarasını vermesini mecbur kıldığı karara dikkat çeken Köse, " Hollanda makamları Türk vatandaşlardan aldıkları TC kimlik numaraları ile Türkiye hükümetine başvurmadan kendi yaptıkları mal varlığı araştırmaları kesinlikle hukuk dışı ve uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'nin anayasasının 20. maddesine aykırı olarak hareket ediyorlar. Bunu zaten yapıyordu ama şimdi Danıştayın aldığı karar ile daha çok yapacak. Bu durumda 15 - 20 bin kişinin dosyası gündeme gelecek." ifadesini kullandı.Köse, " Hollanda kanununa göre açık ve net bir şekilde herhangi bir kişi ek sosyal ödenek sahibi olduğunda bütün dünyadaki mal varlığını bildirme mecburiyeti vardır. Zira Türkiye'de araştırma yapılması vatandaşlarımızın oradaki özel hayatının gizliliğini ihlal ediliyor. Bizim itirazımız bunun içindir. Hollanda makamları bu dosyayı Türkiye Adalet Bakanlığına aktararak mal varlığı araştırmasını Türkiye'deki kurumların yapması gerekiyor." diye konuştu.
Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumunun dört yıl önce başlattığı Türk vatandaşlarının TC kimlik numaralarını vermesi mecburiyetinin Rotterdam mahkemesinin aldığı karar ile bozulduğunu hatırlatan Köse şunları söyledi:"Buna rağmen bu süreçte Hollanda makamları bütün göçmen kökenlilere geçerli olduğu halde araştırmayı sadece Türk vatandaşları için uyguladı. Bu ayrımcılık yasasına aykırı olduğu için Hollanda Danıştayı bu kararların hepsini bozmuştu. Fakat alınan yeni karar ile Türk vatandaşlarının ek sosyal ödenek alabilmesi için TC kimlik numaralarını vermeleri tekrar mecbur hale getirildi.
" Hollanda 'da yaşayan 65 yaş üstü emekli Türk vatandaşların alınan yeni karardan sonra TC kimlik numaralarını verip vermeme konusunu kendi değerlendirmelerine bıraktıklarını ifade eden Köse, verilmediğinde ek sosyal ödeneğin kesildiğini verildiğinde ise geçen 15 yıla kadar geri dönerek alınan ek sosyal ödenekleri geri ödeme riskinin bulunduğunu kaydetti.
Bunun hukuk mücadelesinin Hollanda 'da verildiğini belirterek, Türkiye'de yapılan mal varlığı araştırmaları ile Türk makamları ve yetkililerine büyük görev düştüğünü savunan Köse, " Hollanda makamlarının elini kolunu sallayarak Türkiye'de mal varlığı araştırmasına imkan sunulmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mal Varlığı Ayrımcılık Kimlik Numarası Yurt Dışı Uluslararası 

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