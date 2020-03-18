Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldı

- Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldı

Hollanda Sağlık Bakanı bayılma anı

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

Sosyal Medya Parlamento 


- Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı. Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde korona virüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı. Aniden yere düşen Bakan Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı. Bakan Bruins, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı