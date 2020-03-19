- Hollanda Sağlık Bakanı Bruins istifa etti



- Hollanda'da Meclis’teki korona virüs konulu oturumda rahatsızlanıp baygınlık geçiren Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifasını sundu. Hollanda'da dün gece Meclisteki korona virüs konulu oturum sırasında rahatsızlanıp baygınlık geçiren Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Beklenmedik bir şekilde istifa eden Bakan Bruins, istifasını Hollanda Kralı Willem-Alexander'e sundu. Bakan Bruins, dün akşamı parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde korona virüs önlemlerinin görüşüldüğü oturumda bayılmıştı. Bakan Bruins sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Hollanda’da son 24 içinde 18 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya ve vaka sayısının ise 2 bin 460’a yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybedenlerinin yaşlarının 63 ile 95 arasında olduğunu belirtildi.



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