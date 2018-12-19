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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hollanda, Peşmergeyi eğitmeye devam edecek - ERBİL

Hollanda, Peşmergeyi eğitmeye devam edecek - ERBİL

- Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Neçirvan Barzani tokalaşması - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Neçirvan Barzani basın açıklaması detayları - Neçirvan Barzani konuşması - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok konuşmasıERBİL (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ülkesinin Peşmerge güçlerini eğitmeye devam edeceğini söyledi.

Blok, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Ülkesinin IKBY'deki Peşmergelerin askeri desteğine değinen Blok, "Askeri danışmalarımız Peşmerge güçlerini eğitmeye devam edecek." dedi.
Blok, Irak ve IKBY ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak, Hollanda'nın "Güçlü Irak çerçevesinde güçlü bir IKBY"yi desteklediğini dile getirdi.Barzani de Hollanda ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Hollanda'nın DEAŞ ile girilen çatışmalar dönemindeki yardımları ve Hollandalı askerlerin IKBY'de Peşmerge güçlerinin eğitimine verdiği destekten dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.
Görüşmede Bağdat - Erbil ilişkilerinin de ele alındığını söyleyen Barzani, Irak'taki yeni hükümet kabinesi ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

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