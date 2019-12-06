Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu Haberi

Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu Haberi

röportaj

Hastane Yurt Dışı Obez Obezite Ameliyat 

-ameliyat detayları
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu.Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz, obezite ameliyatı olmak için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede obezite ameliyatı olan Ersöz, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kilolarından kurtulmak için çaba harcadığını ancak başarılı olamadığını anlatan Ersöz, şifayı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulduğunu aktardı. Ersöz, "145 kiloya kadar çıktım ve Hollanda'da bu kilolarıma bir çözüm bulamadım. Sonra kayınbabamın tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya gelip ameliyat olmaya karar verdim" dedi.
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise son 2 yılda 280'i hastanelerinde olmak üzere kentteki hastanelerde 430 obezite ameliyatı yapıldığını söyledi.

Hastanelerinde haftada 4 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Elkan, "Son olarak Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz'ün ameliyatını yaptık. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve bir sıkıntı yaşanmadı. Bize yurt içi ve yurt dışından hastalarımız geliyor. Alev Ersöz de yurt dışından gelen altıncı hastamız oldu. Ekibimizle birlikte obezite ameliyatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun için elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Obez çift aşkları uğruna zayıfladıObez çift aşkları uğruna zayıfladı
Obeziteden kurtuldu kendi işini kurduObeziteden kurtuldu kendi işini kurdu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı