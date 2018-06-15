Hollanda'daki Türkler oy kullanmaya başladı - LAHEY
- Rotterdam bölgesinin Lahey kentindeki seçimlerinden detay görüntüler - Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız röportajı - Vatandaşların röportajıHollanda'daki Türkler oy kullanmaya başladı - Ülkedeki Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 3 ayrı bölgede oy kullanmaya başladı - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız: - "Ramazan Bayramı'nın ilk günü Hollanda'da seçimler başladı. Bayram tadında bir seçim yapacağımızı bekliyor ve umut ediyorum"LAHEY (AA) - Hollanda'da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.Rotterdam, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerine, Ramazan Bayramının ilk günü olmasına rağmen sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı. Hollanda'da yaşayan yaklaşık 252 bin Türk seçmen, 15 - 19 Haziran tarihlerinde yerel saat ile 09.00 - 21.00 arasında randevusuz oy kullanabilecek.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler, sınırlara kurulan sandıklar dahil bu 3 bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.Güvenlikten geçerek sandık başına giden seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Oy kullanacak vatandaşların, yanlarında T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaport getirmesi gerekiyor.Herkesin Ramazan Bayramını kutlayan Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramının ilk günü Hollanda'da seçimler başladı. Bayram tadında bir seçim yapacağımızı bekliyor ve umut ediyorum." dedi. Hollanda'da Rotterdam, Amsterdam ve Deventer olmak üzere 3 bölgede sandıkların kurulduğunu dile getiren Ayyıldız, "Rotterdam'da uygun bir mekan bulamadığımız için geçen seneki gibi Lahey'deki mekanda yapıyoruz. Bayramın ilk günü olmasına rağmen vatandaşlarımızın ilgisi gayet güzel. Katılımın yüksek olmasını ümit ediyorum çünkü emeklerimizin boşa gitmemesi adına bu bizi sevindirir." ifadelerini kullandı.Tüm vatandaşları demokratik haklarını kullanmaya davet eden Ayyıldız, seçimlerin herkes için hayırlı olmasını diledi. - "Ülkemiz için hayırlı olsun"Rotterdam bölgesinde oyunu kullanan Hatun Yıldız, oyunu kullandığı ve böyle bir imkan verildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Yıldız, "Başka bir ülkede oyunu kullanmak ve kendi ülken için karar vermek aslında çok gurur verici birşey ve çok güzel bir duygu. Ülkemiz için hayırlı olsun." diye konuştu. Özgür Toprak da "Bayramın ilk günü vatani görevimizi yapmak için oyumuzu kullanmaya geldik. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar." değerlendirmesinde bulundu.Tüm Türkiye'nin bayramını kutlayan Cezayir Altıntaş da "Tek bir bilek, tek bir yürek ve devletimize ve milletimize faydamız olsun diye oyumuzu kullandık." dedi.