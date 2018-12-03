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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hollanda'daki Türkler’den engellilere yardım eli İzle

Hollanda'daki Türkler’den engellilere yardım eli İzle

Vali Okay Memiş'in araçların anahtarlarını teslim etmesi

Farkındalık Engelli Vatandaş Gurbetçi Tekerlekli Sandalye 

-Engellilerden detaylar
-Engelli vatandaşlardan röportaj
-Aile, Çalışma ve Sosyla Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş'ın konuşması
-Vali Okay Memiş'in açıklamaları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Hollanda’da da yaşayan Türklerin kurduğu ‘AllFor Life Foundation Derneği’ tarafından Erzurum’a gönderilen 40 akülü tekerlekli sandalye, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engellilere dağıtıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen törenle Hollanda’da yaşayan hayırsever gurbetçiler tarafından Erzurum’da ki ileri derece engelli olan 40 vatandaşa akülü araç hediye edildi. Merkez Yakutiye ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve engelli vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Hollanda'da yaşayan gurbetçi hayırsever vatandaşlara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle burada değerli engelli kardeşlerimizle birlikteyiz. Hollanda’da yaşayan değerli Erzurumlu kardeşlerimizin destekleriyle yaklaşık 40 tane akülü araç dağıtıyoruz. Engelli kardeşlerimize ne kadar yardımcı olsak azdır. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde yapılan çok önemli hizmetler var sizlere karşı. Büyükşehir Belediyemizin de yaptığı yatırımlarda ve diğer hizmetlerde engelli kardeşlerimize yönelik güzel çalışmalar var. Ayrıca bu araçların tamiri ve bakımında da sizlerin yanındalar” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise, “ Bugün çok anlamlı bir gün bütün engelleri aşıp 2 yıldır Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın kurmuş olduğu vakıfla birlikte geçen yıl olduğunu gibi bu yılda 40 engelli aracı dağıtımı yapılıyor. Bu şekilde engelli kardeşlerimizin yaşamlarına bir nebze olsun bir katkı sunmak, yaşamlarını kolaylaştırmak, empati yapmak, onlarla beraber olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bugün burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardın Vali Okay Memiş engellilere araçların anahtarlarını teslim etti.
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