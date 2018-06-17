Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hollanda'da seçimlere yoğun ilgi - AMSTERDAM/LAHEY

Hollanda'da seçimlere yoğun ilgi - AMSTERDAM/LAHEY

- Türk vatandaşlarının oy kullanması - Oluşan yoğunluk Hollanda 'da seçimlere yoğun ilgiAMSTERDAM/LAHEY (AA) - Hollanda 'da yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan sandıklara yoğun ilgi gösteriyor. Hollanda 'da 15 Haziran'da başlayan oy verme işleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. Buna rağmen vatandaşlar fazla beklemeden oylarını kullanabildi.Yaklaşık 250 bin seçmenin bulunduğu Hollanda 'da geçen sene üç gün sonunda kullanılan oy sayısı 72 bin iken bu yıl sandıklar kapanmadan 82 bini geçti.Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü günün sonuna doğru geçen seneye kıyasla büyük bir artış olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşların sandığa gelmesinin demokratik hakları olduğunu vurgulayan Orkun, "Seçimler çok güzel bir havada devam ediyor, bir demokrasi şöleni gerçekleşti." dedi.
Uzun kuyruklara rağmen vatandaşların fazla beklemeden oy kullanabildiğine dikkati çeken Orkun, "Seçimler sırasında önceliğimiz vatandaşlarımızın çok seri bir şekilde oylarını kullanabilmeleri oldu. Bunu da gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve bunun için mutluyuz. Çok hızlı bir şekilde seçim alanına gelen vatandaşlarımız oyunu kullanıp ayrılabiliyor." ifadesini kullandı. Hollanda 'da yaşayan yaklaşık 252 bin Türk seçmen, 15 - 19 Haziran'da yerel saatle 09.00 - 21.00 arasında randevusuz oy kullanabilecek.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler, sınırlara kurulan sandıklar dahil bu 3 bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.

Bild Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı