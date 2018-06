- Hollanda’da Seçim Kutlamaları

- Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından Hollanda’nın farklı şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Hollanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın seçim başarısı coşkuyla kutlandı. Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlar, bu yıl Lahey, Deventer ve Amsterdam şehirlerinde oy kullandı. Hollanda’da yaşayan 260 bin 264 Türk vatandaşından 130 bin 383 kişi sandığa giderek oy kullandı. Seçim sonuçlarının ardından sokaklara dökülen Türk vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile AK Parti ve Erdoğan’a destek sloganları attı. Kutlamalar, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht şehirlerinde gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Öte yandan, AK parti Hollanda seçim kurulu (SKM) tarafından kapalı alanda seçim sonuçlarını takip etmek için vatandaşlar bir araya geldi. Yüzlerce vatandaş ile seçim sonuçları an be an takip edilirken sonuçların açıklanmasıyla kutlamalar yapıldı. Hollanda polisleri, vatandaşların sokak kutlamalarını yapmaları için, Tramvay ve otobüs güzergahlarını değiştirdi. Sevinç gösterisi yapan Türkler, olaysız bir şekilde dağıldı.