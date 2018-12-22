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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hollanda'da sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etti - LAHEY

Hollanda'da sarı yelekliler hükümetin politikalarını protesto etti - LAHEY

- Protestolardan detaylar Hollanda 'da sarı yelekliler hükümeti protesto etti - Hükümet politikaları, başta Amsterdam, Lahey ve Rotterdam olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edildiLAHEY (AA) - Hollanda 'da "sarı yelekliler" farklı kentlerde protesto gösterileri düzenledi.
Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın yanı sıra farklı kentlerde toplandı.Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikaları protesto edildi.Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 80 sarı yelekli, köprüde yürüyüş yaptı. Bazı eylemciler sarı yelek giydirdikleri köpekleriyle beraber yürüdü.Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan 30 sarı yelekli de " Hollanda eşittir sahte. Ülkemizi geri ver" ve " Hollanda eşittir diktatör. Siyaset, hukuk, medya, iklim, sahte haber" yazılı pankartlar açtı.Lahey'de meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 30 sarı yelekli ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti. Eylemciler, meydanın etrafında yürüyerek "Rutte defol git" sloganları attı.Polisin güvenlik gerekçesiyle bayrak sopalarına el koymasına tepki gösteren eylemcilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hollanda medyasının bu hafta da sarı yeleklilere ilgi göstermediği görüldü.
Ülkede 4 haftadır toplanan, yine hükümet karşıtı, alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" da 13 Ocak'ta Utrecht kentinde, hükümet karşıtı gösteri yapacak.

Sosyal Medya Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Hükümet Hükümet Karşıtı 

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