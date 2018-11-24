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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hollanda'da öğrencilerden 'eğitim bursu' protestosu - LAHEY

Hollanda'da öğrencilerden 'eğitim bursu' protestosu - LAHEY

Hollanda 'da öğrencilerden "eğitim bursu" protestosu - LAHEY - Protestodan detaylar Hollanda 'da öğrencilerden "eğitim bursu" protestosu - Hollanda 'nın Lahey kentinde çok sayıda öğrenci, karşılıksız bursların kaldırılması, eğitim burslarında kesintilere gidilmesi ve geri ödemelerde uygulanan faizin yükseltilmesi nedeniyle hükümeti protesto ettiLAHEY (AA) - Hollanda 'nın Lahey kentinde çok sayıda öğrenci, karşılıksız bursların kaldırılması, eğitim burslarında kesintilere gidilmesi ve geri ödemelerde uygulanan faizin yükseltilmesine tepki gösterdi.Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu (LSVb) ve farklı öğrenci vakıflarının çağrısıyla gösteri için Lange Voorhout Meydanında toplanan öğrenciler, "Borç sistemini kaldır", "Zengin olanın akıllı olma hakkı var" ve "Diploma almak, emekli olana kadar borç ödemek demek" yazılı pankartlar ve dövizlerle, "Bizim borcumuz, sizin borcunuz", "Eğitim bir haktır ayrıcalık değil", "Hükümet, direnişi kendin istiyorsun" sloganları atarak Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı binasına yürüdü.Yürüyüş öncesi öğrenci vakıfları adına yapılan konuşmalarda, eğitim almak için borç batağına giren öğrencilerin haklarını aramak amacıyla gösteri düzenlediklerine işaret edildi. Öğrencilere karşılıksız verilen bursların ellerinden alınarak eğitim almanın zorlaştırıldığı vurgulanan konuşmalarda, diploma almak için büyük borçlara girilmemesi, herkesin eşit olması ve zengin fakir ayrımı yapılmaması gerektiği savunuldu.Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığını verdiği sözleri tutmamakla eleştiren vakıflar, hükümetin giderek eğitimi pahalılaştırdığını ve haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Dera Protesto Hükümet Öğrenciler 

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