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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hollanda’da kullanılan oyların bulunduğu kargo araçları yola çıktı - ROTTERDAM

Hollanda’da kullanılan oyların bulunduğu kargo araçları yola çıktı - ROTTERDAM

- Oy çuvallarının kargo aracına yüklenmesi - Kargo aracının yola çıkmasıROTTERDAM (AA) - Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hollanda ’da kullanılan oylar, uçakla Türkiye’ye gönderilmek üzere Almanya'nın Köln kentine götürüldü.15 - 19 Haziran tarihlerinde Rotterdam, Amsterdam ve Deventer seçim bölgelerinde kullanılan oylar, turuncu diplomatik torbalar içinde konsolosluklardan alınarak, sandık saklama komisyonu ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde kargo araçlarına konuldu. Araçlar daha sonra Köln Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Hollanda 'da kullanılan oylar, Almanya’nın bazı bölgelerinde kullanılan oylar ile Köln'den uçakla Türkiye’ye gönderilecek. Hollanda 'daki Türk vatandaşları, 5 gün süresince 3 başkonsolosluk bölgesinde oy kullanmıştı.Rotterdam, Amsterdam ve Deventer başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi dün sona ermişti.

Misyon Diplomat Siyasi Parti Gesi Başkonsolosluk 

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