Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Hollanda'da iklim protestosu - AMSTERDAM

Hollanda'da iklim protestosu - AMSTERDAM

- İklim protestosundan detay görüntüler Hollanda 'da iklim protestosu - Ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 35 bin kişi iklim politikalarını protesto etmek için Amsterdam'da toplandıLAHEY (AA) - Hollanda 'nın başkenti Amsterdam'da yaklaşık 35 bin kişi hükümetin iklim politikalarını protesto etti.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilen "İklim İçin Yürü" temalı protestolar kapsamında ülkenin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 35 bin gösterici kentin Dam Meydanı'nda toplandı.Her yaştan göstericiler, ana yolları kullanarak Museum Meydanı'na yürüdü. Hollanda hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için etkin politikalar uygulanması çağrısında bulundu.Yağmur altında yapılan gösteride, "Mars'ta hayat var. Hayır, teşekkür ederim", "Dünya'yı temiz tut yoksa tohumlar yetişmez", "Gelecek nesillerimizi koru", "Küresel uyarı, hareket geç" ve "İklimi geç kalmadan kurtar" yazılı pankart ve dövizler taşındı.Öte yandan, protestolar dolayısıyla yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Güzergah Politika İklim Değişikliği Sivil Toplum Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı