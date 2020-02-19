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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti - AMSTERDAM

Hollanda'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti - AMSTERDAM

- Protestodan detaylar Hollanda 'da çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto ettiAMSTERDAM (AA) - Hollanda 'nın Lahey kentinde toplanan çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti.Ülkenin farklı kentlerinden çok sayıda traktörle gelen binlerce çiftçi, Lahey kentinin Koekamp Meydanı'nda toplandı.Traktörlerle ara yolları, sahili ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanan göstericiler, kent trafiğinde aksamaya neden oldu.Çiftçiler, şehir merkezindeki tramvay yollarını ve bazı noktaları kapattı.Kapatılan yolların trafiğe açılması için çiftçileri uyaran polis, tehlike oluşturan iki kişiyi gözaltına aldı.Protesto nedeniyle meclis güzergahı ve çevresinde, Hollanda ordusunun da desteğiyle geniş güvenlik önlemi alındı.Göstericiler, hükümetin azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı standartları protesto etti.Şehir trafiğinde aksamaya neden olan gösteri, bir süre sonra sona erdi.

Güzergah Politika Güvenlik Önlemi Hükümet Şehir İçi 

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