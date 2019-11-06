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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti - ROTTERDAM

Hollanda'da binlerce öğretmen greve gitti - ROTTERDAM

- Grev yürüyüşünden detaylar - Grev yapan öğretmenlerin slogan atması - Çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmenin yaptığı grev nedeniyle 4 binden fazla ilköğretim okulunda eğitime bir günlüğüne ara verildiROTTERDAM (AA) - Hollanda 'da, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti. Hollanda 'nın büyükşehirleri Amsterdam, Rotterdam ve Lahey başta olmak üzere farklı kentlerde, farklı sendikalar tarafından organize edilen greve, binlerce ilköğretim öğretmeni katıldı.
Grev nedeniyle 4 binden fazla ilköğretim okulunda eğitime bir gün ara verildi.
Hollanda 'da hükümetin geçen hafta ilköğretim eğitiminde iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesiyle öğretmen açığının kapanması için 460 milyon avro bütçe ayırdığını açıklamasına rağmen bazı sendikalar ve öğretmenler grev yapmaktan vazgeçmedi.Ayrılan bütçeyi yeterli bulmayan öğretmenler, ilköğretim için daha fazla kaynak ayrılmasını talep ediyor.

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